Taktischer Winkelzug war für Seekirchen der Schlüssel zum 4:2-Sieg.

Die Faustball-Teams der ASKÖ Seekirchen scheinen die kurze Sommerpause gut genützt zu haben. Die Erstliga-Damen gewannen am Sonntag ihr Viertelfinal-Hinspiel gegen Freistadt mit 4:2. Die Herren fuhren mit einem 4:0-Heimerfolg über Polizei/Jedlesee einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf der 2. Bundesliga ein.

Seekirchens Damen überraschten ihre Gegnerinnen mit einem taktischen Winkelzug. "Wir haben diesmal im U-System gespielt, das sonst bei den Herren üblich ist", erklärt Kapitänin Annika Huber, die in der kurzen Sommerpause ihr Debüt im Nationalteam gefeiert hat. "Bei diesem System muss man sehr flott sein und braucht einen guten Untergrund." Die Gegnerinnen benötigten etwas Zeit, um sich auf die ungewohnte Aufstellung einzustellen, und konnten sich in den stets engen Sätzen am Ende nur zwei Mal durchsetzen. "Unsere taktische Idee war sicher ein wichtiger Schlüssel zum Sieg", meinte Kapitänin Huber. "Denn wir haben damit unsere Gegnerinnen einer ihrer größten Stärken beraubt."

Mit dem 4:2-Sieg hat sich Seekirchen zwar eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel in zwei Wochen verschafft, Huber erwartet sich dort aber eine ganz anderes Partie. "Jetzt müssen wir uns für das zweite Match etwas anderes überlegen, denn noch einmal können wir sie mit dieser Taktik nicht überraschen", weiß die Seekirchnerin.

Das Herrenteam spielte am Sonntag trotz zweier Ausfälle groß auf. Im Zweitligamatch gegen Schlusslicht Polizei/Jedlesee zeigten sich die Flachgauer im Angriff weit weniger fehleranfällig als vor der Sommerpause und ließen den Gästen aus Wien keinen einzigen Satzgewinn.