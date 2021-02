Faustball-Damen kämpfen ums Halbfinale

Seekirchnerinnen müssen zwei Mal in die "Blase" am Faaker See.

In Zeiten allgegenwärtiger Coronabeschränkungen ist es keineswegs leicht, abseits des Profisports eine Meisterschaft durchzuführen. Um heuer trotz aller Widrigkeiten zumindest einen Meister küren zu können, ließ sich die Faustball-Bundesliga eine "Bubble-Lösung" einfallen. So ziehen Österreichs beste Damenteams an zwei Wochenenden (13./14. und 20./21. Februar) in eine gut gesicherte Faustballblase am Faaker See, um dort den Staatsmeistertitel auszuspielen. "Ich bin einfach nur froh, dass wir endlich wieder gemeinsam spielen können. Mir hat es unglaublich gefehlt, die Mädels regelmäßig zu sehen", erklärt Annika Huber, die Seekirchens Damen als Kapitänin anführt. Viel trainieren konnten die Flachgauerinnen freilich nicht. Erst seit gut einem Monat stehen sie wieder gemeinsam in der Halle. "Unser Ziel ist es trotzdem, ins Halbfinale einzuziehen. Dann ist alles möglich", betont Huber.

Quelle: SN