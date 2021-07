Österreichs Damenteam verpasste den Heimsieg bei der Faustball-WM in Grieskirchen durch eine 0:3-Niederlage im Finale. U18-Teams haben noch Titelchancen.

Nahe dran am Titel waren Österreichs Faustballdamen bei der Heim-WM in Grieskirchen. Das rot-weiß-rote Team mit der Seekirchner Debütantin Annika Huber musste sich im Finale Titelverteidiger Deutschland aber letztlich doch glatt in drei Sätzen (4:11, 3:11, 7:11) geschlagen geben.

Für Österreichs U21-Herren war im EM-Finale der große Nachbar ebenfalls ein Nummer zu stark. Bei der Dreisatzniederlage konnten die heimischen Talente zumindest Satz zwei und drei offen halten. Die beiden U18-Teams haben am Sonntag in Grieskirchen noch die Chance auf WM-Gold. Auch hier wartet im Finale Deutschland. Salzburg ist bei der Nachwuchs-WM durch Nicole Niederreiter aus St. Veit vertreten.