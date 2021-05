Das Damenteam der Flachgauer gab erstmals einen Satz ab und fiel gleich auf Rang zwei der 1. Bundesliga zurück. Die Seekirchner Herren kassierten nach dem ersten Sieg zweie Saisonniederlage. St. Veits Damen blieben makellos.

Seekirchens Faustballerinnen waren auch im dritten Saisonspiel der Feld-Bundesliga nicht zu stoppen. Erstmals gaben Annika Huber und Co. am Samstag aber einen Satz ab. Der 4:1-Heimerfolg über Arnreit kostete die Tabellenführung, weil Titelfavorit Nußbach die Neuauflage des Vorjahresfinales gegen Laakirchen ohne Satzverlust gewann und dank des um drei Zähler besseren Punkteverhältnisses vorbeizog.

Seekirchens Damenteam gewann auch das dritte Spiel

Nach starkem Beginn (11:5), fiel Seekirchen am Samstag im zweiten Durchgang zurück. Die Gäste aus Arnreit zeigten ihre Klasse und glichen mit 11:7 aus. Die amtierenden Hallen-Meisterinnen aus Salzburg wankten aber nicht und sicherten sich mit 11:8, 13:11 und 11:4 alle weiteren Sätze. Am kommenden Sonntag gastiert man in Reichenthal, ehe Ende Mai das Spitzenspiel gegen Nußbach ansteht. "Wir hoffen, unseren Kampfgeist und unsere positive Stimmung am Feld beizubehalten. Nur so werden wir gegen die Großen der Liga bestehen können", meint Abwehrspielerin Katrin Gürtler.

Erster Sieg für Seekirchens Herren - St. Veit bleibt Heimmacht

Seekirchens Herren gelang am Wochenende der erste Saisonsieg in der zweithöchsten Spielklasse. Nach einer Auftaktpleite gewannen sie am Samstag auswärts gegen Laa/Thaya mit 4:2. Keine 24 Stunden später unterlag man zu Hause gegen die zweite Mannschaft von Kremsmünster jedoch mit 2:4.

St. Veits Damen behielten in der 2. Bundesliga auch im zweiten Heimspiel die Oberhand. Die Pongauerinnen schlugen Kremsmünster am Sonntag in vier Sätzen (11:5, 12:10, 11:6, 11:7) und liegen damit auf Rang zwei.