Salzburger Damenteams siegen in der 1. Bundesliga

Seekirchen ist nach 4:1-Heimerfolg über Linz Urfahr nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen. St. Veit/Pg. feierte zweiten Saisonsieg.

Für Salzburgs Damenteams ist die letzte Bundesliga-Runde vor der Sommerpause ganz nach Wunsch verlaufen. Seekirchens Faustballerinnen setzten sich am Samstag im Heimspiel gegen Linz Urfahr mit 4:1 durch, St. Veit/Pg. behielt im Krimi gegen die Gäste von Wolkersdorf/Neusiedl die Nerven und gewann in sieben Sätzen.

Seekirchen erwischte in der Hitzeschlacht mit Linz den besseren Start und lag früh mit 2:0 in Sätzen voran. Den verlorenen dritten Durchgang steckten die Gastgeberinnen cool weg, wechselten fleißig durch, um frische Spielerinnen am Feld zu haben, und gaben in der Folge keinen Satz mehr ab. "Durch diesen Sieg sind wir nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen und stehen schon jetzt fix im Halbfinale", freute sich Kapitänin Annika Huber.

Keine Chance auf die vorderen Bundesliga-Plätze haben die Damen aus St. Veit. Den Pongauerinnen gelang am Samstag aber zumindest ihr zweiter Saisonsieg. Die Partie wogte dabei hin und her. Erst lag St. Veit mit 1:0 und 2:1 in Sätzen voran, dann übernahm das Gästeteam aus Wolkersdorf/Neusiedl mit 3:2 die Führung. Im dramatischen sechsten Satz hatten die Salzburgerinnen mit 15:14 knapp das bessere Ende auf ihrer Seite. Im Entscheidungssatz lagen sie schon mit 10:5 voran, machten aber erst zum 11:9 den Sack zu.