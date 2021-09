Faustball: Seekirchen fordert im Halbfinale Ex-Trainer

Spannendes Wiedersehen: Flachgauer Faustballerinnen treffen beim Finalturnier in Nußbach am Samstag auf Karl Müllehners Laakirchnerinnen.

Seekirchens Faustballerinnen zählen nun auch auf dem Feld zu den Besten Österreichs. Nach dem überraschenden Triumph in der Halle ist zum ersten Mal auch auf Rasen der Einzug in das Finalturnier der Top 3 geglückt. "Allein das ist schon ein sehr großer Erfolg", sagt Obmann Gerhard Strasser. Vor dem Halbfinale gegen Laakirchen am Samstag (14 Uhr) in Nußbach träumen die Flachgauerinnen jedoch von mehr. "Das Ziel ist das Finale", betont Trainer Mathias Karafiat.

Die Chancen stehen gut: Das ...