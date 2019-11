Die Faustballerinnen des ASKÖ Seekirchen schossen ihre Kontrahentinnen aus Ulrichsberg und Laakirchen zum Auftakt der Saison mit klaren Siegen aus der Halle.

Damit haben wohl nicht einmal die kühnsten Optimisten im Lager des ASKÖ Seekirchen gerechnet. Der Aufsteiger feierte zum Auftakt der Faustball-Hallensaison in der 1. Bundesliga der Damen zwei souveräne Auswärtssiege.

Im ersten Saisonspiel fegten die Seekirchnerinnen, die mit Abstand die jüngste Mannschaft der Liga stellen, Union Ulrichsberg mit 3:1 vom Platz. Vor allem im dritten und vierten Satz ließ Seekirchen Ulrichsberg nicht den Hauch einer Chance.

Im zweiten Spiel zeigten die Seekirchnerinnen, dass ihnen in dieser Saison einiges zuzutrauen ist. Dem Aufsteiger gelang gegen Laakirchen - immerhin Vizemeister der Vorsaison - ein sensationeller 3:1-Erfolg. In einem spannenden Schlagabtausch erwiesen sich die Salzburgerinnen trotz ihrer Jugend letztendlich als reifere Mannschaft und erzielten in den entscheidenden Momenten die Punkte. "Ein absoluter Traumeinstand für uns als Aufsteiger", jubelt Obmann Gerhard Strasser, der insgeheim mit einem guten Saisonstart rechnete. "Wir haben Laakirchen bereits bei einem Turnier in der Vorbereitung besiegt. Aber den Vizemeister in deren Halle unter Wettkampfbedingungen zu besiegen, ist eine fantastische Leistung."

Trotz des überragenden Saisonstarts mit der Maximalanzahl von vier Punkten aus zwei Spielen bleibt man in Seekirchen auf dem Boden. "Unser vorrangiges Ziel ist der Klassenerhalt, aber wir rechnen uns auch Chancen auf einen Platz in der oberen Tabellenhälfte aus." Bei einem Blick in die Zukunft gerät der Obmann sogar ins Schwärmen: "Die Mannschaft ist noch so jung und hat viel Luft nach oben. Bleiben die Spielerinnen in dieser Konstellation zusammen, werden wir in ein paar Jahren eine richtig starke Mannschaft in Seekirchen sehen."