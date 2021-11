Faustball-Damen haben beim Bundesliga-Auftakt gleich Heimvorteil.

Voller Selbstvertrauen starten die Faustball-Damen des ASKÖ Seekirchen am Sonntag in die Hallen-Saison. Immerhin gehen die Flachgauerinnen erstmals als amtierende Meisterinnen ins Titelrennen und haben zum Bundesligaauftakt gleich Heimvorteil. Zu Gast sind im Gymnasium Seekirchen Wolkersdorf/Neusiedl und Arnreit. "Hier gilt es, von Beginn an das Spiele zu dominieren. Wolkersdorf/Neusiedl ist nur schwer zu stoppen, wenn sie einen Lauf haben. Gegen die jungen Angreiferinnen aus Arnreit wird es wichtig sein, unsere Erfahrung und Ruhe zu zeigen", erklärt Kapitänin Annika Huber. Dabei gilt es vor allem die brasilianische Hauptangreiferin Sabine Suffert erfolgreich in Szene zu setzen. Um noch mehr Stabilität in ihr Spiel zu bringen, haben sich die Seekirchnerinnen in dieser Saison zudem in der Abwehr mit den Grieskirchnerinnen Magdalena Leibetseder und Eva Holzinger verstärkt.