Seekirchen startet mit Heimsiegen in die Feldsaison

Erstliga-Damen gaben gegen Höhnhart keinen Satz ab. St. Veiterinnen verloren Heimauftakt gegen Urfahr Linz.

Die Hallensaison haben Seekirchens Faustball-Damen mit einer Finalniederlage gegen Nußbach beendet, zum Auftakt der Feldsaison in der 1. Bundesliga feierten sie am Samstag einen souveränen 4:0-Heimsieg über Höhnhart. Das Team um Kapitänin Annika Huber dominierte die Partie von Beginn an und gab in den letzten beiden Sätzen nur insgesamt vier Punkte ab.

Härter zu kämpfen hatten Seekirchens Herren im Heimspiel gegen Ottensheim. Die Flachgauer lagen bereits 2:0 in Sätzen voran, obwohl Alexander Gsöllpointner im ersten Satz mit einem Handgelenksbruch ausgeschieden war. Den dritten und fünften Durchgang sicherten sich dann aber die Gäste. Im sechsten Satz musste Seekirchen nach 4:0-Führung noch den Ausgleich zum 6:6 hinnehmen. In der Schlussphase hatten sie aber die stärkeren Nerven und setzten sich am Ende mit 11:9 durch.

Die St. Veiter Damen sind mit einer Heimniederlage in die 1. Bundesliga gestartet. Die Pongauerinnen hielten das Match gegen Urfahr Linz weitgehend offen, konnten aber letztlich nur den dritten Satz für sich entscheiden.

Am Sonntag hat St. Veit noch Laakirchen zu Gast, das am Samstag spielfrei hatte. Seekirchens Damen treten in Arnreit an, das zum Auftakt zu Hause mit 1:4 gegen Freistadt verlor.