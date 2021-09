Faustball: Seekirchen stürmt ins Finale

Die Flachgauerinnen ließen Vizemeister Laakirchen im Halbfinale am Samstag keine Chance. Nach dem 4:0-Erfolg wartet am Sonntag der Titelverteidiger und Gastgeber Nußbach.

Ein Machtdemonstration, wie sie Seekirchens Faustballerinnen am Samstag im Halbfinale der Feld-Bundesliga gelang, hatte keiner erwartet. Nach einem hart erkämpften Sieben-Satz-Erfolg im Grunddurchgang setzten sich Annika Huber und Co. erneut gegen Laakirchen durch. 11:8, 11:4, 11:6 und 11:6 hieß es am Ende eines einseitigen Duells. Seekirchen steht nach dem Hallentriumph auch auf Rasen erstmals im Endspiel. Dort wartet am Sonntag (14 Uhr, live auf ORF Sport +) Topfavorit Nußbach.

Trainer hat zwei Titelchancen

Seekirchens Damencoach Mathias Karafiat hat nach dem Erfolg über seinen ehemaligen Co-Trainer Karl Müllehner, der Laakirchens Damenteam betreut, am Sonntag gleich zwei Chancen auf den Titel: Gemeinsam mit Müllehner ist er im Herren-Finale mit Titelverteidiger Vöcklabruck gegen Freistadt (4:1 gegen Enns) zu favorisieren.