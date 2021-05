Die Siegesserie von Seekirchens Faustball-Damen in der 1. Bundesliga ist am Sonntag gerissen. Das Team um Kapitänin Annika Huber musste sich im erstmals wieder vor Publikum ausgetragenen Heimspiel gegen Titelverteidiger Nußbach mit 1:4 geschlagen geben. Damit revanchierte sich der langjährige Ligadominator für die überraschende Niederlage im Finale der Hallenmeisterschaft Ende Februar.

Die Seekirchner Wildcats kamen nur schwer in die Partie und gaben die ersten beiden Sätze mit 3:11 und 7:11 ab. Der mit 11:8 gewonnene dritte Durchgang ließ die Gastgeberinnen wieder kurz Hoffnung schöpfen, doch Nußbach spielte danach seine Routine voll aus und fixierte mit 11:8 und 11:9 einen letztlich ungefährdeten Sieg. "Jetzt heißt es Kräfte sammeln, um nächstes Wochenende wieder zu punkten", betonte Angreiferin Lena Fischer.

Ohne Chance waren Seekirchens Zweitliga-Herren am Samstag beim Auswärtsmatch in Drössing. Bei starkem Wind fanden die Flachgauer nie wirklich ins Spiel und verloren schließlich glatt in vier Sätzen. "Zu viele Fehler im Angriff haben uns das Leben schwer gemacht. Zudem konnte sich Drösing besser auf den Wind einstellen. Zurzeit haben wir viele kleine Baustellen, die sich summieren", erklärte Angreifer Philipp Dihlmann.

Den einzigen Salzburger Sieg feierten am Wochenende die Zweitliga-Damen aus St. Veit. Die Pongauerinnen verteidigten ihre Tabellenführung mit einem hart erkämpften 4:3-Erfolg bei Verfolger Ulrichsberg. "Das Match ist hin und her gegangen, weil beide Teams mit dem Wind zu kämpfen hatten. Im letzten Satz haben wir dann einen 4:8-Rückstand noch in ein 11:9 gedreht", sagte Sektionsleiter Andreas Gappmaier.