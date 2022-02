Großer Kampfgeist der Flachgauer Faustball-Damen blieb bei der 3:4-Niederlage gegen Nußbach unbelohnt.

Nur knapp haben Seekirchens Faustball-Damen die Titelvertedigung in der 1. Hallen-Bundesliga verpasst. Die Flachgauerinnen mussten sich am Samstag beim Finale in Vöcklabruck Nußbach nach über zwei Stunden Spielzeit mit 3:4 geschlagen geben.

Daber hatte anfangs noch alles nach einer klaren Angelegenheit für Seekirchen ausgesehen. Die Flachgauerinnen ließen Nußbach im ersten Satz kaum eine Chance und nur zwei Punkte. Die Oberösterreicherinnen zeigten sich unbeeindruckt, hatten sie doch bereits im Semifinalfinale gegen Laakirchen zum Auftakt mit 2:11 verloren, dann aber das Match noch gedreht. Und tatsächlich war auch im Finale plötzlich Nußbach am Drücker. Während auf Seiten von Seekirchen Sabine Suffert, die zu Beginn noch groß aufgespielt hatte, weder mit dem Service noch mit ihren Angriffsschlägen entscheidend durchkam, machten die Oberösterreicherinnen kaum Fehler und gaben in den Sätzen zwei und drei nur insgesamt acht Punkte ab.

Auch deshalb tauchte Seekirchen-Coach Mathias Karafiat, der sich eigentlich von Stefan Huemer und Kurtl Gürtler vertreten ließ, immer wieder an der Bande auf, um sein Team zu pushen. Im vierten Satz schickte er Kathrin Gürtler statt Lena Fischer aufs Feld. Eine Umstellung die sich bezahlt machen sollte, schaffte doch Seekirchen mit 11:9 den Ausgleich. Danach wogte die Partie hin und her. Im fünften Satz lag Laakirchen meist voran und setzte sich schließlich mit 12:10 durch. Im sechsten Satz gab Seekirchen eine 9:3-Führung aus der Hand. In der dramatischen Schlussphase vergaben die Salzburgerinnen zwei Satzbälle, wehrten aber auch drei Matchbälle ab, ehe sie den entscheidenden Ballwechsel zum 15:14 für sich entschieden.

Im Entscheidungssatz waren beiden Teams die schwindenden Kräfte anzumerken − vor allem aber Seekirchens Hauptangreiferin Suffert. Zwar gelang es den Seekirchnerinnen, einen frühen Rückstand noch auf 5:5 auszugleichen. Ab dem Stand von 7:7 punktete aber nur mehr Laakirchen und sicherte sich damit den Meistertitel.