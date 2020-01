Seekirchens Faustballerinnen zogen in das Bundesliga-Halbfinale ein.

In der Rückrunde der 1. Hallen-Bundesliga ist den Seekirchner Faustballerinnen etwas die Luft ausgegangen. Zum Abschluss des Grunddurchgangs haben Annika Huber und Co. am Sonntag aber noch einmal alle Kräfte mobilisiert und mit einem 3:2-Erfolg über Freistadt den Einzug ins Finalturnier der drei besten Teams fixiert. "Dass wir damit jetzt zumindest Bronze sicher haben, ist der größte Erfolg der Vereinsgeschichte", betont Obmann und Trainer Gerhard Strasser stolz. Anfang Februar fordert man in Kufstein nun im Halbfinale den Tabellenzweiten Laakirchen. "Die Tagesverfassung wird entscheiden. Wir haben jedenfalls nichts zu verlieren. Das Soll ist längst übererfüllt. Mit der nötigen Lockerheit ist aber alles möglich."

Am Sonntag machten es die ersatzgeschwächten Seekirchnerinnen vor heimischem Publikum spannend. Gegen Freistadt verspielte man ohne Angreiferin Lena Fischer (Knieverletzung) eine 2:0-Satzführung. In der Entscheidung behielt man aber mit 11:6 die Oberhand und sicherte sich den nötigen Sieg. "Die Mädels haben es mit ihrem Kampfgeist erzwungen. Sie haben wirklich noch einmal alles aus sich herausgeholt", lobt Strasser seine Schützlinge. Einige Stammkräfte wie die erkrankte Sabine Süffert oder Hannah Fischer waren angeschlagen in das Spiel gegangen und wurden im anschließenden (nun bedeutungslosen) Duell gegen Arnreit geschont. Die zweite Garnitur verlor mit 0:3.

Die zweite Saisonniederlage kostete indes Seekirchens Herren-Mannschaft die Tabellenführung in der 2. Hallen-Bundesliga. Nachdem man am Samstag in Freistadt Laakirchen mit 0:3 unterlegen war, gelang im Duell mit Hirschbach zumindest der sechste Saisonsieg. "Gegen Laakirchen waren wir eigentlich klar besser, haben aber in jedem Satz die Führung aus der Hand gegeben. Hirschbach haben wir dann mit 3:0 regelrecht aus der Halle geschossen", erklärt Strasser. Seiner nun zweitplatzierten Mannschaft fehlt noch ein Sieg, um den Aufstieg in die höchste Spielklasse feiern zu können. In der abschließenden Doppelrunde warten am 8. Februar in Linz die Verfolger Ottensheim und Laa/Thaya. "Der Aufstieg sollte möglich sein", ist Strasser überzeugt, dass die Herren ihren Vereinskolleginnen in die 1. Bundesliga folgen.

Quelle: SN