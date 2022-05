Seekirchens Damen ließen Wolkersdorf keine Chance

Flachgauer Bundesligist gab im Duell der Ungeschlagenen keinen Satz ab. Herren-Team musste sich Laa/Thaya erst im Entscheidungssatz geschlagen geben.

Seekirchens Faustball-Damen präsentieren sich auch in der Feldsaison von Beginn an als Titelaspirant. Die Flachgauerinnen gewannen am Samstag ihr drittes Saisonspiel in der 1. Bundesliga. Im Heimmatch gegen die ebenfalls mit zwei Siegen gestarteten Damen von Wolkersdorf/Neusiedl gab Seekirchen nicht einmal einen Satz ab.

Das Team um Kapitänin Annika Huber lag nach wenigen Minuten mit 5:0 voran. Danach fanden zwar die Gäste besser ins Spiel. Satz eins und zwei gingen aber letztlich souverän jeweils mit 11:8 an Seekirchen. In den verbleibenden Sätzen lief es sogar noch besser für die Gastgeberinnen. Im dritten Durchgang gaben sie lediglich sechs Punkte ab, zum Abschluss noch einen weniger.

Schwerer tun sich bislang Seekirchens Herren in der 2. Bundesliga. Nachdem sie sich am Auftaktwochenende noch zu Hause mit 4:1 gegen Ottensheim durchgesetzt hatten, setzte es am Samstag in Laa/Thaya die erste Niederlage. Zwar gelang es den Seekirchnern, sich nach 0:2- und 1:3-Rückstand noch in den siebten Satz zu retten. Bei der Aufholjagd hatten sie aber ihr Pulver weitgehend verschossen, wodurch ihnen im Entscheidungssatz nur mehr fünf Punkte gelangen.