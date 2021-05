Tabellenführung in der 1. Bundesliga mit 4:1-Erfolg verteidigt - Herren feierten ihren ersten Sieg.

Seekirchens Faustball-Damen eilen in der 1. Bundesliga weiter von Sieg zu Sieg. Den beiden 4:0-Erfolgen zum Saisonauftakt ließen die Flachgauerinnen am Samstag einen 4:1-Heimsieg über Arnreit folgen. Auf durch die Regengüsse der letzten Tage tiefem Boden startete Seekirchen eindrucksvoll und holte sich den ersten Satz mit 11:5. Dann zeigte jedoch auch Arnreit sein Können, spielte sich in einen regelrechten Flow und glich mit 11:7 aus. Die Gastgeberinnen fanden aber schnell wieder zur gewohnten Stärke zurück. Angeführt von ihrer brasilianischen Hauptangreifer Sabine Suffert gaben sie keinen Satz mehr ab und verteidigten mit dem dritten Sieg im dritten Saisonspiel souverän ihre Tabellenführung. "Von einem solchen Saisonstart kann man nur begeistert seien. Wir hoffen, unseren Kampfgeist und unsere positive Stimmung am Feld beizubehalten. Nur so werden wir gegen die Großen der Liga bestehen können", meinte Abwehrspielerin Katrin Gürtler.

Seekirchens Herrenteam feierte indes in der 2. Bundesliga seinen ersten Saisonsieg. Die Flachgauer setzten sich in einem hart umkämpften Auswärtsmatch gegen Laa/Thaya mit 4:2 durch. Am Sonntag (14 Uhr) wollen sie auf eigenem Platz gegen die zweite Mannschaft von Kremsmünster nachlegen.