Den Faustball-Herren des ASKÖ Seekirchen gelang es am Samstag nicht, vorzeitig den Aufstieg in die 1. Bundesliga zu sichern. Trotz der 0:4-Niederlage in Münzbach reicht den Flachgauern aber ein Sieg im finalen Heimmatch gegen Vöcklabruck, um den Damen noch in die oberste Spielklasse zu folgen.

SN/askö seekirchen Florian Putre und seine Seekirchner waren in Münzbach chancenlos.