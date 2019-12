Obwohl die Flachgauer Faustballerinnen Laakirchen im Verfolgerduell knapp unterlagen, ist der Einzug in das Finale der besten drei Bundesligateams nahe. Auch das Herrenteam bleibt auf Erfolgskurs.

Die Faustballerinnen des ASKÖ Seekirchen haben am Sonntag zu Hause die zweite Saisonniederlage in der 1. Hallen-Bundesliga hinnehmen müssen. Nachdem gegen Ulrichsberg der erhoffte Pflichtsieg ohne Satzverlust geglückt war, unterlagen Annika Huber und Co. Vizemeister Laakirchen mit 2:3. Dabei vergaben die Gastgeberinnen im Entscheidungssatz einen Matchball. "Wir haben nicht das hohe Level der letzten Wochen erreicht, uns aber trotzdem teuer verkauft", erklärt Obmann und Trainer Gerhard Strasser.

Dass Laakirchen in der Tabelle vorbeizog, trübt die positive Stimmung bei den nun drittplatzierten Aufsteigerinnen nicht. "Der Klassenerhalt ist praktisch fix und die Chance auf das Finalturnier der Top 3 groß", meint Strasser. Gewinnt man am kommenden Sonntag gegen Verfolger Wolkersdorf/Neusiedl, ist der Finalplatz kaum mehr zu nehmen. Gut schaut es auch mit einer Verstärkung für die Feldsaison aus. Eine zweite brasilianische Nationalspielerin soll den Angriff noch variantenreicher machen.

Als Tabellenführer auf Aufstiegskurs in die höchste Spielklasse sind derweil Seekirchens Herren. "Sie sind sehr gut drauf. Schade, dass jetzt Winterpause ist", sagte Strasser nach zwei 3:0-Siegen am Sonntag. "Wenn sie im neuen Jahr so weiterspielen, schaffen sie den Aufstieg."

Quelle: SN