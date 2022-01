Flachgauerinnen fertigen in der 1. Hallen-Bundesliga Freistadt und Gastgeber Wels ab. 2:10-Rückstand noch in Satzgewinn verwandelt.

Die Faustball-Damen des ASKÖ Seekirchen sind in der 1. Hallen-Bundesliga weiter voll auf Kurs. Die Flachgauerinnen gewannen am Samstag in Wels beiden Spiele und bauten damit ihre Tabellenführung weiter aus, da Verfolger Nussbach zeitgleich gegen Laakirchen unterlag.

Im ersten Match ließen die Salzbugerinnen Freistadt keine echte Chance. Am engsten war noch Satz zwei, in dem sie sich "nur" mit 10:7 durchsetzen. In den anderen beiden Sätzen gaben sie lediglich fünf bzw. drei Punkte ab.

Gegen Wels verpatzten sie nach zwei gewonnenen Sätzen (11:4, 11:9) den Start in Durchgang drei. Nach 2:10-Rückstand drehten sie jedoch auf, schafften mit acht Punkten in Folge den 10:10-Ausgleich und fixierten mit 15:13 schließlich doch noch den Dreisatzsieg "Wir haben uns vor allem in den ersten fünf Sätzen von unserer besten Seite gezeigt und schlau und effektiv gespielt", erklärte Zuspielerin Annika Huber. "Den letzten Satz noch zu drehen, zeigt auch, wie stark wir als Kollektiv auftreten können." Neben der (fast schon sicheren) Finalteilnahme sei nun das Ziel, die Rückrunde auf dem ersten Tabellenplatz zu beenden.