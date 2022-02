41 Jahre lang hatte der ASKÖ Seekirchen auf seinen ersten Meistertitel in der Faustball-Bundesliga warten müssen. Vergangenen Februar war es dann endlich so weit. Mit einem glatten 3:0-Finalsieg über Nußbach kürte sich das Damenteam zum österreichischen Hallenmeister. Nur ein Jahr später stehen die Flachgauerinnen erneut im Endspiel, als Titelverteidiger und Sieger des Grunddurchgangs haben sie heuer sogar die Favoritenrolle inne.

So musste das Team von Coach Mathias Karafiat diesmal auch nicht den Umweg über das Semifinale gehen und konnte am Freitagabend ganz entspannt mitverfolgen, ob sich Nußbach oder Laakirchen das zweite Ticket für das große Finale tags darauf in Vöcklabruck sicherte. "Auf diesem Niveau gibt es keinen Lieblingsgegner. Allerdings bezeugt die Statistik, dass uns das Spiel der Laakirchnerinnen wesentlich besser liegt als das der Nußbacherinnen", betont Youngster Nicole Kemp. "Wir werden uns auf beide Gegner bestens vorbereiten und taktische und spielerische Lösungen finden."

Dass beim Final-3-Turnier auch wieder Publikum für Stimmung auf den Rängen sorgen wird, macht die Vorfreude umso größer. "Wir können es kaum erwarten, einzulaufen", erklärt Seekirchens Kapitänin Annika Huber. "Endlich wieder vor vielen Zuschauern zu spielen, und das in der Vöcklabrucker Halle, in der wir diese Saison ausgiebig trainiert haben, das macht richtig Freude."