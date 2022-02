Mit 3:0-Sieg über Urfahr vorzeitig Platz eins fixiert. Mit ungewöhnlicher Aufstellung gegen Nußbach ohne Chance.

Seekirchens Faustball-Damen haben am Samstag einen weiteren großen Schritt Richtung Titelverteidigung in der 1. Hallen-Bundesliga gemacht. Die Flachgauerinnen, die zum Abschluss noch einmal Heimrecht genossen, ließen sich in der eigenen Halle nicht mehr von Platz eins verdrängen und zogen damit direkt ins Finale um den Meistertitel ein.

Seekirchen feierte gleich zum Auftakt einen souveränen 3:0-Sieg über Urfahr und stand damit bereits vor dem Gipfeltreffen mit Verfolger Nußbach als Sieger des Grunddurchgangs fest. Das nutzte Trainer Mathias Karafiat, um noch einmal ungewöhnliche Aufstellungsvarianten auszutesten. Damit war man gegen die erfahrenen Nußbacherinnen aber ohne Chance und blieb ohne Satzgewinn.

Die Jubelstimmung konnte aber auch diese Niederlage nicht trüben. "Wir sind sehr stolz, heuer direkt ins Finale einzuziehen, und sind gespannt, wer uns gegenüberstehen wird. Die nächsten zwei Wochen werden wir uns intensiv auf die möglichen Gegner vorbereiten. Denn unser Ziel ist klar: Titelverteidigung!" betont Abwehrspielerin Eva Holzinger.