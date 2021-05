Die Flachgauer Faustballerinnen, die in der Halle besser sind als auf dem Feld, wollen mit einem Erfolg über Schlusslicht Arnreit die Tabellenführung verteidigen. Nur ein nasser Boden könnte die favorisierten Gastgeberinnen ins Wanken bringen.

Nach dem perfekten Start in die Feldsaison sind Seekirchens Faustballerinnen die großen Gejagten der 1. Bundesliga. Am Samstag (15.30 Uhr) ist mit Arnreit das Schlusslicht zu Gast. "Ein sehr wichtiges Spiel. Wir wollen die Tabellenführung möglichst lange verteidigen, erwarten einen Sieg", sagt Kapitänin Annika Huber. Da alle Mitspielerinnen fit sind und die Gegnerinnen aus Oberösterreich zum Auftakt punktelos blieben, fürchtet die 20-Jährige nur den Regen: "Hoffentlich bleibt es trocken. Wir sind unseren tiefen Platz zwar schon gewohnt. Aber bei nassem Wetter ist es für eine junge Mannschaft um einiges schwieriger", sagt Huber.

Seekirchens Herren können den verpatzten Auftakt in die 2. Bundesliga am Wochenende doppelt vergessen machen. Am Samstag (16 Uhr) gastieren die Flachgauer in Laa/Thaya, 22 Stunden später empfängt man die zweite Mannschaft von Kremsmünster.

In der 2. Damen-Bundesliga peilt St. Veit den zweiten Heimsieg an. Am Samstag um 14 Uhr fordert Kremsmünster die Pongauerinnen.