Seekirchens Damen verloren Hitzeschlacht − Herrenteam geht mit 4:0-Sieg in die Sommerpause.

St. Veits Damenteam hat seine Siegesserie in der 2. Faustball-Bundesliga am Sonntag mit einem 4:1-Heimsieg über Waldburg fortgesetzt. Damit gehen die Pongauerinnen als ungeschlagener Tabellenführer in die Sommerpause. "Jetzt haben wir auch den dritten Konkurrenten um den Meistertitel besiegt", freut sich Trainer Andreas Gappmaier. "Damit sind wir weiterhin voll auf Aufstiegskurs."

Weniger gut lief es am Sonntag für die Erstligadamen aus Seekirchen. In einer wahren Hitzeschlacht mussten sie sich auswärts Freistadt mit 3:4 geschlagen geben. Als Zweite des Grunddurchgangs treffen sie im Play-off nach der Sommerpause erneut auf Freistadt. Seekirchens Zweitliga-Männer gewannen am Samstag mit 4:0 gegen Tollet/Peuerbach.