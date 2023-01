St. Veits Damen feiern ersten Sieg in der Hallen-Bundesliga

Pongauerinnen setzten sich in der Heimrunde mit 3:0 gegen Wolkersdorf durch.

Bislang haben sich St. Veits Faustball-Damen in ihrer Premierensaison in der Hallen-Bundesliga ziemlich schwergetan. "Wir haben vorher lange überlegt, ob wir hier antreten wollen, weil wir gewusst haben, dass es für uns nicht leicht wird. Unsere eigene Halle ist ja leider zu klein und die Umstellung vom Feld benötigt auch seine Zeit. Aber es ist einfach gut, die Zeit im Winter sinnvoll zu nutzen", erklärt Trainer und Sektionsleiter Andreas Gappmaier. Umso schöner war es, dass seinen Damen am Samstag endlich der erste Sieg in der obersten Spielklasse gelungen ist.

Taktische Umstellungen fruchteten

Im ersten Match sah es noch nicht so aus, als ob St. Veit bei der Heimrunde in der Sporthalle Josef-Preis-Allee die Niederlagenserie beenden könnte. Gegen Laakirchen gelangen im ersten Satz lediglich zwei Punkte. "Danach haben wir aber besser ins Spiel gefunden und die beiden übrigen Sätze zumindest offener gestalten können", erzählt Gappmaier. Obwohl die Möglichkeiten mit nur einer Wechselspielerin auf der Bank begrenzt waren, überlegte man sich für das Match gegen Wolkersdorf/Neusiedl einige taktische Umstellungen, die gleich voll griffen und den St. Veiterinnen einen souveränen 3:0-Sieg einbrachten.

Zwei Mal hat's knapp nicht gereicht

"Ich bin erleichtert, dass es endlich geklappt hat. Zwei Mal sind wir schon knapp dran gewesen und dann doch als Verlierer vom Platz gegangen", erinnert Gappmaier an das erste Duell mit Wolkersdorf, als seine Truppe eine 2:0-Satzführung aus der Hand gab, und das Match gegen Ulrichsberg mit mehreren vergebenen Matchbällen. "Ich hoffe, dass jetzt der Knoten geplatzt ist und wir in den letzten vier Spielen noch einmal nachlegen können" sagt Gappmaier.

Das zweite Salzburger Team hat an diesem Wochenende ebenfalls Heimvorteil. Die Seekirchner Damen haben am Sonntag (ab 15 Uhr) Arnreit und Ulrichsberg zu Gast.