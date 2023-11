Faustball: U16-Landesauswahl ist fest in Pongauer Hand

Beim U16-Bundesländervergleich bestand die Salzburger Landesauswahl nur aus Sportlerinnen der Union St. Veit. Die Pongauer Abordnung durfte in der Steiermark letztlich über Silber jubeln.

Die Faustball Union Raiffeisen St. Veit steckt in den Vorbereitungen für die kommende Hallensaison in der Damen-Bundesliga. Der Auftakt erfolgt am 25. November auswärts gegen Freistadt und Laakirchen.

Bereits am vergangenen Wochenende konnte die Faustball Union über einen weiteren Erfolg im Nachwuchs-Bereich jubeln. Im steirischen Frohnleiten ging der Bundesländervergleich (Ö-Pokal) der U16-Mannschaften über die Bühne. Dabei bestand das Salzburger Damenteam, dank der starken Leistungen in einem Sichtungstraining, ausschließlich aus Spielerinnen der Union St. Veit.

Nur von Oberösterreich geschlagen

Nach klaren 2:0-Siegen gegen Niederösterreich und Steiermark, mussten sich die Salzburgerinnen nur im Finale gegen Oberösterreich geschlagen geben und konnten somit über die Silbermedaille jubeln. "Die Mädels zeigen durchwegs starke Leistungen", bilanziert Sektionsleiter Andreas Gappmaier. "Die Jüngsten im Team sind unsere beiden Angreiferinnen. Es gibt also noch viel Potenzial nach oben." In der Liga soll der Nachwuchs weiterhin in der U16, der Damen-Landesliga sowie in der Bezirksliga Erfahrung sammeln.