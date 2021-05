Seekirchens Faustball-Teams fordern die Tabellenführer heraus.

Bislang ist das Jahr 2021 für Seekirchens Faustball-Damen nahezu perfekt verlaufen. Ende Februar haben sich die Flachgauerinnen mit dem Gewinn der Hallen-Bundesliga den ersten Staatsmeistertitel der Vereinsgeschichte gesichert. In der Feld-Bundesliga sind sie nach vier Runden weiterhin ungeschlagen und liegen nur aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses hinter Tabellenführer Nußbach und Linz Urfahr auf Rang drei.

Am Sonntag (11 Uhr) kommt es nun in Seekirchen zum direkten Duell mit dem ebenfalls bislang ungeschlagenen Spitzenreiter. Ausgerechnet zu diesem Schlagerspiel sind erstmals wieder Zuschauer zugelassen. Maximal 50 Fans (für die natürlich die 3-G-Regel gilt) dürfen diesmal in Seekirchen für Stimmung sorgen und ihr Team anfeuern. "Jede Partie gegen Nußbach verspricht Faustball vom Feinsten. Umso schöner, dass uns am Wochenende wieder Fans den Rücken stärken können", freut sich Abwehrspielerin Katrin Gürtler auf die zusätzliche Unterstützung vom Spielfeldrand.

Seekirchens Herrenteam kann hingegen noch nicht von den gelockerten Zuschauerregelungen profitieren. Es tritt am Samstag auswärts gegen Drösing an. Die Niederösterreicher gelten aktuell in der 2. Bundesliga als Maß der Dinge und führen nach vier Siegen (bei nur einem abgegebenen Satz) ungeschlagen die Tabelle an. Seekirchen liegt dagegen mit drei Niederlagen bei nur einem Sieg an der vorletzten Stelle.

Dennoch gehen die Flachgauer voller Zuversicht in das Match gegen den Tabellenführer. "Gegen die jungen Drösinger werden wir erneut rackern müssen", prophezeit Kapitän Florian Putre. "Aber wenn es uns gelingt, unsere Erfahrung gezielt einzusetzen, dann fahren wir auch mit zwei weiteren Punkten nach Hause. Das ist jedenfalls das klare Ziel."

In der 2. Damen-Bundesliga ist heuer St. Veit der große Gejagte. Die Pongauerinnen haben ihre ersten drei Saisonspiele souverän gewonnen und führen die Liga vor Ulrichsberg an, das bei seinen drei Siegen zwei Sätze mehr abgegeben hat. Im direkten Duell wollen sich die St. Veiterinnen am Sonntag nun mit einem Auswärtssieg von ihrem Hauptkonkurrenten absetzen. Zuletzt sind die beiden Teams im Finale des Vorjahrs aufeinandergetroffen. Damals konnte sich Ulrichsberg hauchdünn mit 4:3 durchsetzen.