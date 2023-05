Favorit stolpert, fällt aber nicht

Eugendorf gewinnt 5:4 in Anif und bleibt wie Titelkonkurrent UTC Bergheim ungeschlagen.

Es war erst die zweite von neun Runden in der Herren-Landesliga, hätte aber beinahe eine Vorentscheidung gebracht. Der UTC Eugendorf hatte in Anif, bei der zweiten Mannschaft des Bundesligisten, härter als erwartet zu kämpfen, brachte mit einem 5:4 (3:3) den Sieg dank eines erfolgreichen Match-Tiebreaks im entscheidenden Doppel aber noch ins Trockene. So ist die Mannschaft von Kapitän Manuel Elsenwenger natürlich weiter im Rennen um den Titel. Der erwartet härteste Konkurrent UTC Bergheim fuhr gegen den Abstiegskandidaten Zell am See einen ungefährdeten 9:0-Sieg ein und ist damit wie Eugendorf, Radstadt - die "Reserve" des Bundesligisten siegte 7:2 (5:1) beim ebenfalls abstiegsgefährdeten HSV Wals Siezenheim - und Niedernsill (7:2 gegen Eugendorf II) noch ungeschlagen.

Henndorfs Damen sind wieder die Gejagten

Neben der Landesliga B, in der heuer Hallein und Tamsweg Titelambitionen hegen dürften, starteten auch die Frauen in die Saison. Henndorf (7:0 in Rif) und Seekirchen (5:2 gegen Eugendorf) machten gleich klar, wer wieder um den Landesmeistertitel spielen wird.