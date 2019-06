Favoriten triumphieren bei Trailrunning-WM im Gasteinertal

Nach 13 Stunden, 127 Kilometern und rund 7600 Höhenmetern waren Dimitrii Mityaev (Russland), Luis Alberto Hernando (Spanien) und Timothy Olson (USA) am Samstag um 17 Uhr als Erste im Ziel der adidas Infinite Trails World Championships 2019 in Bad Hofgastein.

Mit einem Jahr Verspätung haben sich Dimitrii Mityaev (Russland), Luis Alberto Hernando (Spanien) und Timothy Olson (USA) am Samstag in Bad Hofgastein zu den ersten Trailrunning-Team-Weltmeistern gekürt. Hatte Schneefall im Vorjahr nur den Prolog zugelassen, konnten heuer weder die Hitzewelle noch die starke Konkurrenz den Staffel-Triumph der favorisierten Weltklasse-Athleten verhindern. Nachdem sich das Trio am Donnerstag im Vorlauf über 15 Kilometer die erste Startposition und einige Sekunden Vorsprung auf die Verfolger gesichert hatte, zog man am Samstag bei brütender Hitze auf und davon.

Mityaev behauptete als Startläufer die Führung und distanzierte auf der anspruchsvollen Strecke über 25 Kilometer und rund 1900 Höhenmeter sogar den auf der "Kurzstrecke" höher eingeschätzten Deutschen Anton Palzer, der im Prolog die Einzelwertung für sich entschieden hatte. Für die Entscheidung sorgte dann Alberto Hernando. Als der dreifache Trailrun-Weltmeister nach 60 Kilometern über den Graukogel und Stubnerkogel - in Summe mehr als 3600 Höhenmeter - um 13 Uhr, also exakt neun Stunden nach Rennstart, an Schlussläufer Olson übergab, waren die schnellsten Verfolger schon eine halbe Stunde zurück. Der US-Amerikaner ließ sich den Sieg auf dem abschließenden Marathon mit 2100 Höhenmetern nicht mehr nehmen. Um kurz nach 17 Uhr liefen die drei Topstars der Trailrunning-Szene gemeinsam als Weltmeister ins Ziel.

Schon unmittelbar nach seinem Ultra-Trail-Lauf zum Mittag hatte Alberto Hernando - locker an der Bande lehnend - gesagt: "Eine sehr hartes, aber perfektes Rennen." Auch sein Widersacher Benjamin Bublak, der mit Palzer und Janosch Kowalczyk ein Team bildete, zeigte sich im Ziel beeindruckt: "Die Strecke ist genial. Wenn ich etwas frischere Beine gehabt hätte, wäre sie halt noch geiler gewesen", meinte der Deutsche, der schon mit einem Muskelkater in den 60-Kilometer-Lauf gegangen war. Der US-Amerikaner Cordis Hall fügte hinzu: "Die beste Strecke, auf der ich je gelaufen bin."



