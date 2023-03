FC Bad Gastein zieht seine Kampfmannschaft zurück

Der Pongauer Unterhaus-Verein wird aufgrund von Spielermangel nicht in der 1. Klasse Süd auflaufen."Ich glaube aber, dass wir auch in der Saison 2023/24 keine Kampfmannschaft stellen können. Im Fußball kann es aber schnell gehen. Ich hoffe auf das Beste", erklärt der Obmann des FC Gastein, Franz Neumüller.

Der Mangel an Spielern macht immer mehr Vereinen zu schaffen. Nun wurde bekannt, dass der FC Bad Gastein nach einer absolvierten Herbstsaison im Frühjahr nicht mehr an den Start der 1. Klasse Süd gehen wird. Die Gasteiner begründen ihren Rückzug mit dem Mangel an Spielern in der Kampfmannschaft. "Wir werden jetzt schauen, wie sich die Lage im Sommer entwickelt", erklärt der Obmann des FC Gastein, Franz Neumüller. "Wir hatten einige Schüler und Studenten in unserer Mannschaft, die uns leider nicht mehr zur Verfügung stehen. Auch in der Coronazeit sind uns einige Spieler weggebrochen. Ich glaube aber, dass wir auch in der Saison 2023/24 keine Kampfmannschaft stellen können. Im Fußball kann es aber schnell gehen. Ich hoffe auf das Beste."

Im Nachwuchs sieht die Lage beim FC Gastein aber besser aus. "Wir haben hier vier Mannschaften. Aber auch hier wird es mit zunehmenden Alter schwerer, unsere Spieler zu halten. Es gibt einfach sehr viele Angebote im Sport. Wo wir früher teilweise sogar in der Reservemannschaft Spieler zu Hause lassen mussten, müssen wir heute froh sein, wenn sich erwachsene Sportler für den Fußball entscheiden und uns durch eine Saison begleiten", schildert Neumüller.