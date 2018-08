FC Bergheim hofft auf Tore der Jüngsten

FC Bergheim startet auswärts in die Frauenfußball-Bundesligasaison. In der neu formierten Mannschaft könnte dem 16-jährigen Stürmertalent Katja Wienerroither eine entscheidende Rolle zukommen.

Früh aufstehen hieß es am Samstag, für die Fußballerinnen des FC Bergheim. Bereits um 6.30 Uhr war Abfahrt zum Bundesliga-Auftakt beim FFC Vorderland in Röthis (Vorarlberg). Eine Reise ins Unbekannte beginnt in der Liga, die mit Planet Pure erstmals einen Hauptsponsor hat und aus der es wieder ORF-Livespiele geben wird. Unter Trainer Helmut Hauptmann hat Bergheim eine sehr starke Frühjahrssaison hingelegt und mit Platz sieben die Liga souverän gehalten. Gegen die Vorarlbergerinnen gelang in beiden Spielen kein Punkt.

"Wir sind optimistisch", sagt der sportliche Leiter Günter Unger. "Die Qualität des Kaders konnte trotz einiger Abgänge gehalten werden." Mit Isabella Größinger hat eine Mannschaftsstütze aufgehört. Die ehemalige Teamspielerin beendete nach einem neuerlichen Kreuzbandriss ihre Karriere. Ebenfalls nicht mehr mit von der Partie sind die Nachwuchs-Teamspielerinnen Maria Plattner und Carina Widauer. Die Tiroler "Legionärinnen" kehrten nach dem Wiederaufstieg von Wacker Innsbruck in ihre Heimat zurück.

Mit Cecilija Rados kam eine weitere U17-Nationalspielerin zu Bergheim. Die Spielgestalterin, die im Nationalen Frauenfußballzentrum in St. Pölten ausgebildet wird, war bisher beim SAK 1914 bei den Burschen im Einsatz. Neu sind außerdem Christine Strickner, eine Südtirolerin, die in Salzburg studiert, Anna Schneglberger (bisher Antiesenhofen) und Torfrau Judith Pieslinger (Union Kleinmünchen).

Auch auf Abwehr-Allrounderin Anna Zimmerebner kann Trainer Helmut Hauptmann weiter zählen. Die St. Pölten-Absolventin steht auf Abruf im A-Teamkader von Dominik Thalhammer für das WM-Qualifikationsspiel gegen Finnland.

Erstmals zu Teamehren kam kürzlich Katja Wienerroither im österreichischen U17-Nationalteam. Die SSM-Schülerin debütierte in zwei Tests gegen Bosnien-Herzegowina. Im Vorjahr war fehlende Gefährlichkeit vor dem Tor die größte Schwäche von Bergheim. "Mit ihrer Schnelligkeit und technischen Stärke ist Katja unser großer Trumpf im gegnerischen Strafraum", sagt Günter Unger. Das zeigte die erst 16-Jährige im ÖFB-Cup in der Vorwoche gegen den USK Hof: Beim souveränen 6:0 traf sie vier Mal.