FC Bergheim kickt im TV-Livespiel um Rang fünf

Die Salzburgerinnen wollen Verfolger Horn in Schach halten.

Erstmals in dieser Saison der Frauen-Bundesliga sind ORF-Kameras auf Bergheims Damen gerichtet. Das Heimspiel der fünftplatzierten Flachgauerinnen gegen Tabellennachbar Horn, der nur einen Punkt weniger am Konto hat, wird am Samstag ab 13.50 Uhr live auf ORF Sport+ übertragen. "Nichts Neues für uns. Aber das Spiel ist sehr wichtig, weil wir Fünfter bleiben wollen", erklärt Sportchefin Anna Hengstl. Anders als die in der Vorwoche 5:0 siegreichen Gegnerinnen warten die Bergheimerinnen noch auf den ersten Erfolg im neuen Jahr. Nach Unentschieden gegen Vorderland und Neulengbach kassierte man gegen Landhaus eine 0:2-Niederlage mit zwei Gegentreffern in der Nachspielzeit. "Da waren wir vor allem defensiv gefordert. Gegen Horn wollen wir wieder das Spiel machen und offensiv zulegen", sagt Hengstl, die wie die gesperrte Kapitänin Julia Kastner nicht auflaufen kann.