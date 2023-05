FC Liefering als Gefahr? Austria Salzburg fixiert Westliga-Einzug (noch) nicht - Verfolger zittern

Die Maxglaner verlängern Grünaus Durststrecke im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg. Ein weiterer Sieg fehlt, um den ersten Platz abzusichern. Dass im schlimmsten Fall nur dieser Rang zur Westliga-Qualifikation reicht, hat auch mit dem schwächelnden Zweitligisten FC Liefering zu tun.

Austria Salzburg hat mit einem 2:0-Erfolg über Grünau am Samstag den ersten Platz im oberen Play-off der Regionalliga Salzburg gefestigt. Nach vier der acht Partien dieser Frühjahrsmeisterschaft beträgt der Vorsprung auf St. Johann zehn, auf Seekirchen 13 Zähler. Damit steht fest: Die Maxglaner können nicht mehr aus den Top Zwei verdrängt werden. Und das wird mit großer Wahrscheinlichkeit für die Westliga-Qualifikation reichen. Fix ist das aber noch nicht - aus zwei Gründen.

Möglicher Abstieg des FC Liefering als Gefahr für Unterhausvereine

Erstens würde ein Abstieg des FC Liefering ein Ticket kosten. Dieser ist nach dem torlosen Remis der Jungbullen bei Rapid Wien II am Samstag weiter nicht auszuschließen. Zweitens ist vorgesehen, dass der Salzburger-Liga-Meister in die Regionalliga West einzieht. Letzteres wird aber nur schlagend, wenn die beiden bestplatzierten Teams Thalgau und Bürmoos noch überholt werden. Denn diese haben die mögliche Beförderung bereits per Aufstiegsverzicht Ende April ausgeschlagen.

Austria Salzburg nimmt ersten Platz ins Visier

Im unwahrscheinlichen Fall, dass der FC Liefering und ein Salzburg-Ligist wie Straßwalchen, das nach dem Sieg gegen Adnet am Samstag als Dritter sieben Punkte Rückstand hat, künftige Westligisten sind, würde neben Bischofshofen und Saalfelden nur der Beste des oberen Play-offs den Einzug schaffen. Nicht nur damit die Austria-Fans in den nächsten Woche nicht dem Red-Bull-Kooperationsclub FC Liefering die Daumen drücken müssen, wird ihre Mannschaft gewiss weitere Punkte und den ersten Platz ins Visier nehmen.

Schiedermeier schießt die Austria in Führung

Am Samstag in Grünau überzeugten die Austrianer nicht restlos. Es dauerte 34 Minuten, ehe Yannic Fötschl die erste gute Torchance der Gäste vorfand. Er scheiterte nach einem Doppelpass an Tormann Alexander Strobl. Wenige Augenblicke später musste sich dieser bei einem Halbvolley von Nico Schiedermeier geschlagen geben. Der 20-Jährige erbte den Ball nach einem robusten Zweikampf an der Strafraumgrenze und zog sofort unhaltbar ab - 1:0. Zuvor hatten noch am ehesten die Hausherren mit zwei, drei geblockten Schüssen Torgefahr ausgestrahlt.