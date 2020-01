FC Liefering besiegt CF Valencia II im Test mit 5:2

Einen gelungenen Einstand ins Trainingslager in Spanien feierte der FC Liefering. Die Jungbullen besiegten das B-Team von CF Valencia mit 5:2.

Tobias Anselm (45.), Luka Sucic (48., 53.), Benjamin Sesko (64.) und Csaba Bukta (72.) erzielten die Tore beim verdienten 5:2-Erfolg des Zweitligisten gegen Valencia CF II. Erst in der Schlussphase der ersten Halbzeit konnte Liefering den frühen Rückstand ausgleichen. Die auf acht Positionen geänderte Mannschaft nach Seitenwechsel machte es besser und kam durch einen Doppelschlag von Luka Sucic rasch zu einer 3:1-Führung. Der starke Sucic bereitete auch das 4:1 durch Sesko vor, der den Torhüter mit einem Lupfer bezwang. Nach dem 5:1 durch eine Direktabnahme von Csaba Bukta gelang Valencia in der Schlussphase noch der Treffer zum 2:5.

Trainer Bo Svensson sagte: "In der ersten Hälfte haben wir einige Schwerpunkte nicht so umgesetzt, wie wir uns das vorgestellt hatten, punktuell hat die Frische gefehlt. In Durchgang zwei waren wir ein Niveau besser, waren fast ausschließlich in der Hälfte des Gegners und hatten viele tolle Szenen. Der verdiente Sieg in dieser Höhe geht letztendlich in Ordnung. Für uns war das ein wertvolles Testspiel, und wir nehmen viele Dinge daraus mit."

FC Liefering spielte mit: Antosch - Windhager (46. Dedic), Barry (46. Oroz), Affengruber (46. Okoh), Gazibegovic (46. Böckle) - Sucic (68. Prass), Anselm (46. Major; 85. Adamu), Tijani (46. Aigner), Prass (46. Kjaergaard) - Adamu (46. Bukta), Luis Phelipe (26. Sesko).

Bereits im ersten Test vor einer Woche hatte Liefering gegen den FC Pinzgau mit 4:2 gewonnen. Das Trainingslager dauert noch bis Samstag. Am Freitag ist der dänische Erstligist FC Nordsjaelland Gegner in einer weiteren Partie. Die 2. Liga startet am 21. Februar ins Frühjahr, der FC Liefering trifft auswärts auf Amstetten.

Quelle: SN