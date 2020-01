FC Liefering gewinnt ersten Test gegen Saalfelden

Zum Start der Frühjahrsvorbereitung testete Zweitligist FC Liefering gegen den FC Pinzgau Saalfelden und gewann mit 4:2.

Nächster Umbruch bei den Jungbullen: Karim Adeyemi ist zu den Red-Bull-Profis aufgestiegen, Jungmin-Kim, Rene Hellermann (beide Admira Wacker), Ogulcan Bekar (Altach) und Tobias Berger (Lustenau) wurden abgegeben, Nicolas Seiwald, Peter Pokorny und Wallison sind mit der Marsch-Truppe ins Trainingslager nach Doha mitgereist. Die neuformierte Elf von Trainer Bo Svensson brauchte am Freitag in der Akademie Liefering gegen Westliga-Aufstiegsaspirant Saalfelden etwas Anlaufzeit, ehe dank dreier Treffer von Alexander Prass (33., 61., 65.) bzw. Luka Sucic (49.) ein 4:2-Erfolg fixiert wurde. Die vor der Pause starken Pinzgauer gingen durch Denis Kahrimanovic (27.) in Führung. Christoph Fürstaller gelang noch der 2:2-Ausgleich für das Team von Trainer Christian Ziege (54.).

Bei Liefering war der 18-jährige nigerianische Innenverteidiger Samson Tijani im Test-Einsatz. Jusuf Gazibegovic kehrte nach seinem Kreuzbandriss wieder zurück auf den Platz. Dreifachtorschütze Prass spielte als Einziger neben Samuel Major 90 Minuten durch.

Bo Svensson sagte: "Es war über 90 Minuten ein sehr guter Test für uns. Unsere Spieler, die aufgrund der dünnen Personaldecke auch an ungewohnten Positionen ranmussten, haben das von uns Geforderte sehr gut umgesetzt. Darauf können wir aufbauen."



Quelle: SN