FC Liefering: Jungbullen erhalten eine Frischzellenkur

Alles neu beim FC Liefering: Der Red-Bull-Kooperationsclub geht mit vielen frischen Talenten und einem Trainer, den man sich mit dem Nationalteam teilen muss, in die Saison.

Wenige Stunden nach Red Bull Salzburg startete auch der Kooperationsclub des Fußballmeisters, der FC Liefering, am Montag in die Saisonvorbereitung. Einmal mehr ist der Umbruch bei den Jungbullen riesengroß. Neu ist nach der Trennung von Fabio Ingolitsch nicht nur der Cheftrainer Onur Cinel, ein 38-jähriger Deutschtürke, der gleichzeitig Assistent von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist und diese Position in einer (doch recht ungewöhnlichen) Doppelrolle zunächst auch beibehalten will. Komplettiert wird das Lieferinger Trainerteam durch Raphael Ikache (Co) und Stefan Schoberer (Analyse).

...