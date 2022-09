FC Liefering: Mit historischer Pleite auf dem Tiefpunkt

Der FC Liefering kassierte gegen Dornbirn die höchste Pleite der Vereinsgeschichte und findet sich auf einem Abstiegsplatz wieder.

Während Red Bull Salzburg in der Bundesliga und Champions League Woche für Woche glänzt, bereitet das Farmteam den Bullen-Verantwortlichen derzeit Sorgen. Der FC Liefering kassierte am Sonntag in der 2. Liga gegen Dornbirn eine deftige 0:6-Niederlage und steht nach neun Runden auf einem Abstiegsplatz. Viel zu wenig für die Ansprüche von Red Bull, das mit seinen größten Talenten zumindest im vorderen Mittelfeld zu finden sein müsste. Das weiß auch Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger: "Natürlich können wir mit diesem Ergebnis nicht zufrieden ...