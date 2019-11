FC Liefering rutscht mit 0:4-Debakel in die Abstiegszone

Immer finsterer wird die Situation für den FC Liefering in der 2. Liga. Am Allerheiligentag kassierte das Red-Bull-Farmteam eine verdiente 0:4-Heimniederlage gegen den FC Juniors OÖ und steht nun auf einem Abstiegsplatz.

Das Desaster begann für die erschreckend harmlose Svensson-Elf, bei der Karim Adeyemi fehlte und Jungmin Kim auf der Bank saß, mit einem vergebenen Elfmeter. Ogulcan Bekar scheiterte an Torhüter Tobias Lawal (17.). Zwei Minuten später brachte Valentino Müller die Oberösterreicher mit 1:0 in Führung. Das zweite Gegentor nur knapp eine Minute nach Wiederbeginn durch Dominik Reiter ließ die Jungbullen bereits resignieren. Fabian Benko (53.) und erneut Müller (78.) erhöhten noch auf 4:0 für die Gäste, Torhüter Daniel Antosch verhinderte mit einem parierten Elfer gegen Christopher Cvetko (88.) das fünfte Gegentor.

"Wenn man das Spiel inhaltsmäßig und die Leistung über 90 Minuten betrachtet, war das weit weg von dem, was wir uns vorstellen", sagte Liefering-Trainer Bo Svensson. "Wir werden uns die Partie noch einmal im Detail anschauen und den Spielern bewusst machen, was hier heute abgelaufen ist. Wir sind sehr enttäuscht." Rang 14 ist der erste Abstiegsplatz, so weit hinten in der Tabelle steckte die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg noch nie fest. Bereits am Dienstag ist ein Großteil der Mannschaft in der Youth League bei Napoli gefordert. Im Hinspiel hatte es einen 7:2-Kantersieg gegeben.

Weiter auf der Erfolgswelle schwimmen die Salzburger in Diensten der SV Ried. Trainer Gerald Baumgartner sowie seine Schützlinge Marco Grüll (ein Tor) und Constantin Reiner feierten beim 3:1 gegen Horn den sechsten Ligasieg in Folge und zogen mit Tabellenführer Austria Klagenfurt (1:1 gegen Amstetten) punktemäßig gleich.

FC Liefering spielte mit: Antosch - Dedic, Oroz, Van der Werff, Ludewig - Seiwald, Affengruber (58. Luis Phelipe), Prass - Bekar (46. Anselm), Adamu, Bukta (73. Pokorny).

Gelbe Karte: Oroz (87./Foul)

329 Zuschauer, SR Jandl.

