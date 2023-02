Verletzung von Diabaté überschattet Lieferings finalen Testspielsieg

Letzter Härtetest der Jungbullen vor dem Zweitligastart brachte 1:2-Niederlage gegen Bayerns Amateure und 1:0-Sieg über Junge Wikinger Ried. 18-jähriger Malier krachte mit Gegenspieler zusammen.

Gleich zwei Testspiele hat der FC Liefering am Freitag zur Vorbereitung auf den Frühjahrsstart der 2. Fußball-Bundesliga in einer Woche absolviert. Zum Auftakt setzte es in München eine 1:2-Niederlage gegen die Bayern Amateure, wenige Stunden später feierten die Jungbullen mit einem 1:0-Sieg über die Jungen Wikinger Ried auf der eigenen Anlage noch ein letztes Erfolgserlebnis. Das Match wurde allerdings vom Ausfall Soumaïla Diabaté überschattet. Der 18-jährige musste nach einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem Gegenspieler mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Konaté vergab Elfmeter

Im Testmatch gegen die Bayern machte Oumar Diakité (17.) eine frühe Führung der Münchner wett. Die größte Chance aufs 2:2 vergab nach dem zweiten Gegentreffer Karim Konaté. Der Ivorer holte kurz nach seiner Einwechslung einen Strafstoß heraus, konnte aber aus elf Metern nicht verwandeln (67.). Für Trainer Fabio Ingolitsch wäre der Ausgleich mehr als verdient gewesen. "Das war ein sehr schmeichelhafter und ärgerlicher Sieg für die Bayern", meinte der Liefering-Coach. "Jetzt geht es darum, die Art und Weise, wie wir heute performt haben, ebenso nächste Woche beim Ligastart auf den Platz zu bringen und dabei auch ein Ergebnis zu erzielen, das unserer Leistung entspricht."

"Horror-Zusammenstoß"

Beim abschließenden Abendtest gegen Rieds Nachwuchs stimmte dann zumindest das Ergebnis. Ein Freistoß von Zeteny Jano landete über Umwege bei Rocco Zikovic. Der Innenverteidiger verwertete den Abpraller eiskalt zum 1:0-Endstand (55.). Zu diesem Zeitpunkt befand sich Diabaté mit Verdacht auf Gehirnerschütterung bereits auf dem Weg ins Spital. "Nach dem Horror-Zusammenstoß hoffen wir nun jedoch erst einmal alle, dass es Soumaïla gut geht - wir wünschen ihm gute Besserung", dachte Ingolitsch nach dem Abpfiff gleich an seinen verletzten Winterneuzugang.

Vom Match war er nicht wirklich begeistert. "Das war ein hart erkämpfter Arbeitssieg. Wir haben es leider nicht geschafft, das Spiel so zu kontrollieren und zu lenken, wie wir uns das gewünscht hätten. Trotzdem war es gut, dass hier nochmals viele Jungs zu wichtigen Spielminuten gekommen sind", resümierte Lieferings Coach.

FC Bayern Amateure - FC Liefering 2:1 (2:1). Tore. Segbe (11.), Kern (42.) bzw. Diakité (17.). Salzburg spielte mit: Krumrey - Gevorgyan, Baidoo (46. Moswitzer), Wallner (60. Mendes), Ibertsberger - Sahin, Agyekum, Hofer, Reischl - Diakité, Havel (60. Konaté).

FC Liefering - Junge Wikinger Ried 1:0 (0:0). Tor: Zikovic (55.). Salzburg startete mit: Toth - Pejazic, Zikovic, Gertig, Leitner - Diabaté, Bijelic, Sadeqi, Jano - Berki, Crescenti.