FC Liefering: Vier Spiele, zwölf Punkte und ein Ziel

Während das Titelrennen in der Fußball-Bundesliga wohl wieder zum Sololauf von Red Bull Salzburg wird, spitzt sich der Titelkampf in der 2. Liga vor den letzten vier Saisonrunden zu. Chancen auf den Meisterschaftsgewinn rechnet sich auch der Red-Bull-Satellitenclub FC Liefering aus. Es wäre der erste in der noch recht jungen Clubgeschichte. Am Freitag (18.30 Uhr) gastiert die "Boyband" des künftigen Bullen-Cheftrainers Matthias Jaissle bei Vorwärts Steyr. Die Oberösterreicher konnten sich zuletzt mit einem 3:1-Derbysieg gegen die Juniors OÖ von ihren beiden davorliegenden Pleiten erholen. Die Lieferinger hingegen könnten die Serie an ungeschlagenen Spielen auf elf (!) Partien ausbauen. "Wie in den vorangegangenen Spielen nehmen wir uns auch diesmal vor, unsere Serie zu verlängern, um vorn dranzubleiben. Steyr ist zweikampfstark, körperlich und bei Standards gefährlich, weshalb wir eine harte Partie erwarten", meinte Jaissle. Das Ziel ist also klar: in den verbleibenden vier Runden - darunter das Duell mit dem aktuellen Tabellenführer Blau-Weiß Linz am letzten Spieltag - zwölf Punkte holen und am Ende wie Red Bull Salzburg über den Titel jubeln.