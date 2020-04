FC Zell am See zieht Notbremse und fängt in der 2. Klasse wieder neu an

Der Vorstand des FC Zell am See will die Katze zwar noch immer nicht aus dem Sack lassen, hinter den Kulissen sickerte am Montagabend aber durch, dass die Pinzgauer sich aus der Salzburger Liga zurückziehen. In den vergangenen Tagen wurden die Mitglieder und die verbleibenden Spieler über diesen drastischen Schritt informiert. Damit ist auch fix, dass sich trotz Abbruch der Saison 2019/20 einige Vereine über einen "Aufstieg" freuen können.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Spiele gegen Topclubs werden für Zell am See nach dem freiwilligen Rückzug in die 2. Klasse Süd/West in naher Zukunft zur Seltenheit werden.