Fecht-Obmann Roman Hinterseer: "Diese EM war eine Farce"

Schlussendlich reisten 450 Fechter, Trainer und Funktionäre aus Europa nach Bulgarien. Doch von den starken russischen Fechtern gab es keine Spur. "Es waren lediglich Fechter vom C-Kader dabei. Zudem fehlten dort alle Ukrainerinnen und Ukrainer, die sich geweigert hatten, gegen Russen zu fechten. Ihnen wurde die Chance auf EM-Medaillen und Olympiatickets genommen. Das hätte man sich sparen können. Der Weltverband und die Russen spielen sich mit uns", so Hinterseer.

Sportlich gesehen hatte Lilli Brugger einen guten Start in das Turnier. Sie gewann alle vier Vorrundenkämpfe. In der Hauptrunde war dann aber Endstation. Sie erreichte schlussendlich den 20. Platz. "Lillis Leistung war schon in Ordnung", resümiert Hinterseer. Bei den kommenden Turnieren geht es darum, Punkte zu sammeln, um Österreich bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris zu vertreten. Brugger matcht sich dabei mit der Kärntnerin Olivia Wohlgemuth, die derzeit knapp die Nase vorn hat.

Großes Trainingslager in Salzburg Mitte Juli

Anfang Juli finden die Salzburger Landesmeisterschaften statt. Ab dem 13. Juli veranstaltet der Fechtverband ein mehrtägiges Trainingslager in der Sporthalle Alpenstraße. Über 70 Fechterinnen und Fechter aus der gesamten Welt werden nach Salzburg kommen, um sich für die Weltmeisterschaft in Mailand vorzubereiten. "Wir bekommen zum Glück einen finanziellen Zuschuss von der Stadt. Sonst könnten wir das nicht stemmen", sagt Roman Hinterseer. Sein Sohn Moritz wird das mehrtägige Trainingslager leiten.