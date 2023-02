Dreifach bitter: Frühes Aus für Fechtteam in Turin

Im Kampf um doppelte Weltranglistenpunkte kassierte Lilli Brugger eine empfindliche Niederlage. Julia Eistert scheiterte in der Vorrunde, Erik Huthmann überstand diese.

Lilli Brugger hat beim Grand Prix in Turin einen Rückschlag erlitten. Salzburgs Florett-Aushängeschild hatte zwar mit vier Siegen bei zwei Niederlagen die Vorrunde überstanden. Doch in der ersten K.-o.-Runde kam das frühe Aus. Die 14:15-Niederlage gegen die Britin Kate Beardmore schmerzt besonders.

Brugger verpasst direktes Duell mit Landsfrau

Denn im Kampf um die in Italien vergebenen doppelten Weltranglistenpunkte wäre Brugger bei einem Erfolg auf ihre nationale Konkurrentin Freya Cenker getroffen. So konnte sie die Niederösterreicherin, die in der Weltrangliste auf dem 79. Platz und damit neun Ränge vor Brugger liegt, nicht aus dem Bewerb werfen. Cenker schlug Beardmore zudem klar mit 15:2.

SN/gepa pictures/ mario buehner Knapp verloren: Lilli Brugger.

Auch Österreichs aktuelle Spitzenathletin Olivia Wohlgemuth (64.) kam weiter als Brugger und steht wie Cenker in der Runde der besten 64. Die beiden Routiniers bleiben damit international vor der 22-Jährigen aus Grödig. Um beim Qualifikationsturnier im April 2024 um Europas Olympia-Quotenplatz kämpfen zu können, muss Brugger Österreichs Nummer eins werden.

Huthmann mit Erfolgserlebnissen

Die zweite Salzburgerin im Bewerb musste sich ebenfalls früh geschlagen geben. Julia Eistert gewann zwei von sechs Kämpfen in der Vorrunde und schied damit aus. Besser lief es für den Dritten im Bunde: Erik Huthmann stieß mit einer ausgeglichenen Bilanz in der Gruppenphase in die Entscheidung vor. In der Runde der Top 128 musste sich der Salzburger aber dem Usbeken Mukhammad Yusuf Asranov 8:15 geschlagen geben.