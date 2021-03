Platz 96 reichte der Salzburgerin beim Grand Prix in Qatar zur Qualifikation.

Fechterin Lilli Brugger ist perfekt in ihr erstes Jahr in der Allgemeinen Klasse gestartet. Nachdem sie sich vor drei Wochen beim Österreich-Pokal bereits in starker Form präsentiert und Bronze gesichert hatte, legte die Salzburgerin bei ihrem ersten Grand Prix eine weitere Talentprobe ab. Brugger gewann in Doha nach der Vorrunde ihr erstes Direktgefecht und belegte unter 144 Starterinnen aus 36 Nationen in der Endabrechnung den 96. Platz. Das reichte der 21-jährigen, um sich bereits in ihrem ersten Jahr bei den Großen ihren Startplatz bei der Welt- und Europameisterschaft zu sichern.