Lilli Brugger gewann ihr Heimturnier vor Clubkollegin Julia Eistert.

Salzburgs Florett-Fechterinnen haben am Samstag ihren Heimvorteil beim 2. Turnier des Österreich-Pokals perfekt genutzt. Im Finale trafen mit Lilli Brugger und Julia Eistert zwei Lokalmatadorinnen aufeinander, wobei sich Olympiakaderfechterin Brugger gegen die SSM-Schülerin durchsetzte. Maria Kränkl aus Mödling sicherte sich Rang drei. Stark präsentierte sich auch die dritte Salzburger Teilnehmerin. Andrea Panaczs durfte sich über Platz sechs freuen.

Am Sonntag sind beim Österreich-Pokal die Herren in Einsatz. Auch hier hat Salzburg mit Erik Huthman zumindest einen Siegkandidaten am Start.