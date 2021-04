Neun Lokalmatadore kämpfen beim Österreich-Pokal.

Beim ersten Turnier des Österreich-Pokals hat Salzburgs Florettfechtern Anfang März nicht viel zum Sieg gefehlt. Erik Huthman musste sich in der Südstadt nur Topmann Johannes Poscharnig geschlagen geben, Lili Brugger landete in der Endabrechnung auf Rang drei. Beim zweiten Pokalturnier haben die beiden am Wochenende nun Heimvorteil. Brugger führt am Samstag in den HAK-Turnhallen Salzburgs dreiköpfiges Damenteam an. Huthman tritt tags darauf mit fünf Clubkollegen an − darunter auch Max Haselsteiner, der beim Auftakt in der Südstadt bereits mit Platz acht aufgezeigt hatte.