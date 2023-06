Fechterin Brugger bei umstrittener EM beste Österreicherin

Die Salzburgerin scheiterte in Bulgarien nach guter Gruppenphase im Sechzehntelfinale.

Florett-Ass Lilli Brugger hat die umstrittene Fecht-EM in Plowdiw auf dem 20. Platz abgeschlossen. Der für die Olympiaqualifikation wichtige Einzelbewerb war den polnischen Gastgebern der Europaspiele in Krakau kurzfristig entzogen worden, weil diese wegen des Kriegs in der Ukraine russische und weißrussische Athletinnen und Athleten nicht teilnehmen lassen wollten. Der Weltverband wurde für diesen Schritt auch von Salzburger Vertretern kritisiert.



Brugger wurde beste Österreicherin

Auch die frischgebackene österreichische Staatsmeisterin aus Grödig musste kurzfristig umplanen. Sportlich lief es für Brugger dann am Freitag gut. In der Gruppenphase gewann sie vier ihrer sechs Duelle und stieg damit souverän auf. In der ersten K.-o.-Runde, dem Sechzehntelfinale, kam gegen Lior Druck aus Israel (4:15) aber das Aus. Auch die drei anderen Österreicherinnen scheiterten in dieser Runde. Brugger wurde als 20. beste heimische Athletin. Alle Medaillen gingen an Italien. Gold holte Martina Batini.