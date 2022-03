Federer und Co.: In der Halle zur Topform gefunden

Der SAK gab die rote Laterne am Freitag an Grünau weiter.

Über sechs Monate stand der SAK auf dem letzten Platz in der Regionalliga Salzburg. Seit Freitag sind die Nonntaler die rote Laterne wieder los. Stefan Federer und Co. gewannen das Kellerduell in Grünau mit 2:0 und überholten die Walser. "Es haben zwar sehr viele Spieler gefehlt, aber meine junge Mannschaft hat bis zum Schluss um jeden Zentimeter gekämpft und sich mit den drei Punkten belohnt", erklärt SAK-Trainer Roman Wallner.

Großen Anteil am Sieg hatten zwei Routiniers: Stefan Federer ...