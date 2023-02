Fehlstart ändert nichts an den Zielen von Lukas Neumayer

Aus verschiedensten Gründen, von vergebenen Chancen bis zum Erdbeben in der Türkei, fand der Radstädter Tennisprofi 2023 noch nicht in die Erfolgsspur. Die Top 200 bleiben aber im Visier.

Nach einem sehr starken Jahr 2022, in dem er sich von Platz 660 in der Weltrangliste unter die besten 300 gespielt hatte, geht Lukas Neumayer derzeit durch die harte Schule eines Tennisprofis. Aus verschiedensten Gründen wartet der 20-Jährige noch auf seinen ersten Sieg in einem Hauptbewerb.

Eine einmonatige Vorbereitung in Teneriffa mit Günter Bresnik und seinen Stallkollegen Dennis Novak und Alexander Schewtschenko hätte die Basis sein sollen, mit der der Radstädter den nächsten Schritt Richtung Weltklasse machen wollte. ...