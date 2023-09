Felix Gall fand auch auf der Festung seinen Meister

Österreichs Tour-de-France-Held musste sich beim City Hill Climb Abonnement-Sieger Daniel Federspiel geschlagen geben. Dominik Hödlmoser krönte kräftezehrende Radsporttag mit dem Sieg im Jedermann-Bewerb.

Zwei Mal binnen drei Tagen ist Felix Gall bei Radrennen in Salzburg am Start gestanden, zwei Mal ist er knapp geschlagen als Zweiter ins Ziel gekommen. Nach Sebastian Schönberger beim Kriterium rund um den Salzburger Dom zwei Tage zuvor stahl dem Radsportstar am Samstag beim City Hill Climb Daniel Federspiel ein wenig die Show. Der mehrfache Eliminator-Weltmeister aus Tirol spielte seine Erfahrung voll aus und sicherte sich seinen bereits dritten Sieg beim Sprintrennen auf die Festung Hohensalzburg.

"Felix war ein brutale Gegner"

"Heuer habe ich gar nicht mit dem Sieg gerechnet. Die Konkurrenz war so stark und ich war richtig nervös", gestand Federspiel im Ziel. "Felix war ein brutaler Gegner. Eigentlich wollte ich mir meine Kräfte ein bisschen einteilen, das hat aber nicht funktioniert, weil er so Gas gegeben hat. Am Schotter habe ich dann mein Glück probiert und bin weggekommen", erklärte der Tiroler. Mehr glücklich als enttäuscht zeigte sich Gall. "Ich bin beim Start nicht in das Pedal gekommen und musste daher erst einmal eine Aufholjagd hinlegen. Am Ende war Daniel einfach zu stark", betonte der Etappensieger der Tour de France, der auch vom Abschlussbewerb des dreitägigen Radsportfests in Salzburg begeistert war. "Es war ein richtig cooles Event und für einen Straßenfahrer ein besonderes Erlebnis. Vor so einer Wahnsinnskulisse mit diesem besonderen Flair in Österreich zu fahren, das macht einfach Spaß."