Felix Gall führt auch den Sturm auf die Festung an

Österreichs Radsportheld räumt beim City Hill Climb auch Amateuren gute Chancen ein.

Felix Gall scheint nicht genug zu bekommen von Renneinsätzen in der Salzburger Altstadt. Beim Cyclodome-Event bestritt er am Donnerstag das Rennradkriterium und musste sich nach 80 Runden um den Dom nur hauchdünn Sieger Sebastian Schönberger geschlagen geben. Am Freitag konnte er die knappe Niederlage bei einer Trainingsfahrt und TV-Aufnahmen in Schladming verdauen und Kräfte für die nächste Herausforderung schöpfen. Denn schon am Samstag (16 Uhr) steht er beim City Hill Climb erneut in Salzburg am Start.

Dabei werden Gall komplett andere Qualitäten abverlangt als auf dem flachen Cyclodome-Rundkurs. Nur 900 Meter lang ist die Sprintstrecke vom Domplatz auf die Festung Hohensalzburg. Allerdings sind dabei 120 Höhenmeter mit einer Steigung von bis zu 32 Prozent zu bewältigen. "Es ist ein sehr spezielles Rennen, das man so eigentlich nie fährt. Die Renndauer ist ja recht kurz, nur so drei bis vier Minuten, aber dafür gibt es mehrere Rennen", erklärt der 25-jährige Osttiroler. So stehen auf dem Weg ins Finale mehrere K.-o.-Rennen an, bei denen sich jeweils die Hälfte der Teilnehmer aus dem Bewerb verabschiedet.

Der Modus und die Streckenlänge lassen für Gall auch Überraschungen zu. "Bei so einem kurzen Rennen hat auch ein trainierter Amateur gute Chancen, dass er die Profis schlecht aussehen lässt", vermutet Gall.

Unter den Lokalmatadoren hat Dominik Hödlmoser in den vergangenen Tagen wohl die meisten Kräfte verpulvert. Der 18-jährige Plainfelder fuhr ebenfalls beim Rennradkriterium um den Dom mit und dabei als starker Elfter über die Ziellinie. Am Freitag stieg er aufs Mountainbike und kämpfte beim Cyclodome-Eliminator auf einem mit Hindernissen gespickten Rundkurs um den Staatsmeistertitel. Ein Ausrutscher im Halbfinale kostete ihm jedoch die Medaillenchance. Beim City Hill Climb versucht er nun wieder auf dem Rennrad sein Glück.