Festung Maxglan: Austria Salzburg richtet es in der Westliga wieder in der zweiten Halbzeit

Die Maxglaner feierten auch gegen Nachzügler Wolfurt nach torlosen 45 Minuten noch einen klaren Heimsieg. Saalfelden bleibt am zu Hause makellosen Spitzenreiter dran.

Austria Salzburg hat es schon wieder getan. Dem Spitzenreiter der Westliga gelang am Samstag nicht nur der sechste Sieg im sechsten Heimspiel. Beim 4:0 gegen Wolfurt folgten Marinko Sorda und Co. auch erneut ihrem Erfolgsrezept: Volle Spielkontrolle und nach der Pause zuschlagen. Nach torlosen 45 Minuten zogen die Maxglaner nach dem Seitenwechsel mit drei Treffern binnen sieben Minuten davon. Johannes Zottl und Aaron Volkert trafen per Kopf, Rene Zia schoss ins Kreuzeck. In der Nachspielzeit erhöhte Lukas Alterdinger.